Depuis Monte‐Carlo, où il va affronter le Français Alexandre Muller, après s’en être sorti face à Karen Khachanov pour son entrée en lice, Daniil Medvedev s’est une nouvelle fois de la lenteur des courts en dur.

« I came on clay and I don’t see any diffe­rence » 🧱@DaniilMedwed drops his take on the clay courts 🧠#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/JLXp33bOkx — Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2025

« C’est curieux, vrai­ment. Après Indian Wells et Miami, qui sont assez lents, même si Miami est un peu plus rapide, je suis retourné jouer sur terre battue… Et, je vous jure, je ne vois aucune diffé­rence, si ce n’est qu’on glisse et que la balle rebondit plus haut. Il y a parfois de mauvais rebonds, les mouve­ments sont diffé­rents, mais en termes de vitesse… Je dirais presque que la terre battue est plus rapide que sur dur . Ils ne sont certai­ne­ment pas beau­coup plus lents. »