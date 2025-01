Même s’il n’a pas réalisé un mauvais match, Gaël Monfils n’a fina­le­ment pas vrai­ment inquiété Novak Djokovic.

Très vite breaké dans les deux sets en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Brisbane, le Français a toujours essayé de recoller sans en avoir la possibilité.

En face, le Serbe a été sérieux et précis notam­ment quand il a fallu serrer le jeux. Son succès (6−3, 6–3) confirme qu’il est dans le bon rythme.

