Dans le dernier épisode de son podcast (voir ci‐dessous), Andy Roddick a tenu à revenir sur la victoire en simple de Novak Djokovic lors des Jeux olym­piques de Paris en août dernier.

Et pour l’an­cien numéro 1 mondial, ce sacre, que le Serbe avait coché dès le début de saison, est un exploit monumental.

Novak Djokovic : The year of the golden 🐐 pic.twitter.com/Ky3v7zRkQV — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) January 1, 2025

« En fait, il a fait la finale de Wimbledon sur une jambe. Les idiots comme moi pensaient qu’il n’avait pas assez de temps pour jouer et encore moins pour faire une finale. Remporter les Jeux olym­piques de cette manière sur la surface qu’il apprécie le moins à Roland‐Garros, sans perdre un seul set, est l’un des plus grands exploits que j’aie vus dans le tennis. Le fait qu’il ait annoncé son coup en disant : « C’est le tournoi le plus impor­tant pour moi », et qu’il l’ait fait est plus impres­sion­nant pour moi que s’il avait gagné deux tour­nois du Grand Chelem cette année. »