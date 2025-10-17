S’il a encore été dominé par Jannik Sinner (6−4, 6–2), à l’oc­ca­sion des demi‐finales de l’ex­hi­bi­tion saou­dienne « 6 Kings Slam », où six millions de dollars sont promis au vain­queur, Novak Djokovic a réaf­firmé sa moti­va­tion pour la suite de sa carrière.

« Cela en vaut toujours la peine. L’amour du jeu et la passion pour le tennis sont là. Excusez mon langage, mais ce n’est jamais agréable quand quel­qu’un vous botte le cul sur le court. Mais c’est vrai­ment incroyable que je sois encore capable de jouer à un haut niveau. Être dans le top 5, le top 10… c’est une bonne sensa­tion. Je fais de mon mieux. J’ai le corps que j’ai. Je suis recon­nais­sant pour tout ce que Dieu m’a donné dans ma vie. Ça a été un parcours incroyable. Il y a tant de choses à célé­brer », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem lors d’une inter­view sur le court après sa défaite.