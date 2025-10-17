S’il a encore été dominé par Jannik Sinner (6−4, 6–2), à l’occasion des demi‐finales de l’exhibition saoudienne « 6 Kings Slam », où six millions de dollars sont promis au vainqueur, Novak Djokovic a réaffirmé sa motivation pour la suite de sa carrière.
« Cela en vaut toujours la peine. L’amour du jeu et la passion pour le tennis sont là. Excusez mon langage, mais ce n’est jamais agréable quand quelqu’un vous botte le cul sur le court. Mais c’est vraiment incroyable que je sois encore capable de jouer à un haut niveau. Être dans le top 5, le top 10… c’est une bonne sensation. Je fais de mon mieux. J’ai le corps que j’ai. Je suis reconnaissant pour tout ce que Dieu m’a donné dans ma vie. Ça a été un parcours incroyable. Il y a tant de choses à célébrer », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem lors d’une interview sur le court après sa défaite.
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 08:03