Alors que Carlos Alcaraz a été visé par quelques critiques en Espagne après avoir fina­le­ment décidé de ne pas parti­ciper à la phase de groupes de la Coupe Davis cette semaine, Novak Djokovic a pris la défense de son jeune rival en confé­rence de presse à Valence, où il a rejoint l’équipe serbe.

« Nous devons protéger les joueurs dans ces situa­tions. Bien sûr, il y des gens déçus qu’il ne soit pas venu jouer pour l’Espagne, qui ne comprennent pas qu’il puisse être fatigué à 20 ans et que quel­qu’un comme moi, à 36 ans, soit ici. Mais n’ou­bliez pas qu’il est venu ici après son titre à l’US Open l’an dernier en ayant à peine le temps de se reposer. Je sais qu’il aime jouer pour l’Espagne, je sais qu’il le fera de nombreuses fois dans sa carrière, je sais qu’il gagnera ce titre à un moment ou à un autre. Il ne faut pas oublier qu’en 20 ans de carrière, je n’ai pas non plus joué tous les matches à élimi­na­tion directe et que la réac­tion des gens n’a pas toujours été posi­tive. Il est diffi­cile d’être toujours exem­plaire pour tout le monde, mais nous voya­geons toute l’année à travers le monde, nous jouons des tour­nois, nous pous­sons notre corps à la limite, et à un moment donné, il est néces­saire de se reposer. Et je dis cela en tant que joueur serbe, c’est bien pour nous de ne pas l’avoir en face de nous, mais je le comprends parfaitement ».