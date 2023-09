Depuis Francfort où il va parti­ciper à l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou), Andrey Rublev a révélé à Tennis Majors ce qu’il devait améliorer pour atteindre un dernier carré en Grand Chelem. Pour rappel, il a perdu ses neufs quarts de finale en Grand Chelem.

« Je suis heureux d’avoir pu atteindre trois quarts de finale sur quatre tour­nois du Grand Chelem cette année. Bien sûr, j’ai­me­rais aller plus loin, essayer d’at­teindre les demi‐finales, mais sur quatre tour­nois du Grand Chelem, trois quarts de finale, c’est ce que j’ai fait de mieux jusqu’à présent. Je peux encore améliorer certaines choses. Sur le plan physique, je peux être encore plus rapide… La plupart des joueurs du top 10 sont plus rapides que moi. Le mental aussi, à ce niveau‐là, c’est la chose la plus importante »