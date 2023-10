Alors que certains rumeurs circu­laient à propos d’un éven­tuel chan­ge­ment de lieu pour le Masters 1000 de Cincinnati, les gagnants de la dernière édition en août, Novak Djokovic et Cori Gauff, ont parti­cipé à une vidéo pour mettre les choses au clair.

« Ce merveilleux tournoi restera à Cincinnati et sera plus grand et meilleur que jamais. Et en 2025, il s’étendra à deux semaines de compé­ti­tion pour hommes et femmes », ont annoncé les deux champions.

Toujours consi­déré comme le dernier grand tournoi tournoi de prépa­ra­tion avant l’US Open, Cincinnati confirme donc sa position.