Ugo Humbert impressionne !

Après avoir fait tomber Stefanos Tsitsipas au tour précé­dent, enre­gis­trant ainsi sa neuvième victoire en dix‐sept matchs contre le top 10 (un record pour un joueur n’ayant juste­ment jamais fait partie du top 10), le Français n’a fait qu’une bouchée de l’Américain J.J. Wolf en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghaï : 6–1, 6–2, en un peu moins d’une heure de jeu.

