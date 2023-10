Depuis plusieurs semaines, la qualité des balles est sans doute le sujet le plus discuté sur le circuit.

« Je suis sûr que les balles ont quelque chose à voir avec ma bles­sure », a tout récem­ment déclaré Pablo Carreno Busta, de retour de retour d’une bles­sure au coude après huit mois d’absence.

L’expérimenté fran­çais Edouard Roger‐Vasselin a égale­ment réagi à la décla­ra­tion remar­quée du Portugais Gastao Elias.

« La qualité des balles est vrai­ment médiocre depuis le covid. Est‐ce pour écono­miser de l’argent ou simple­ment parce qu’il est plus diffi­cile d’ob­tenir le même produit ? Mais il y a un gros problème. Beaucoup de joueurs souffrent », a alerté ERV.

