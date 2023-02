Alors qu’il donne toujours une confé­rence de presse à Belgrade au sein de son centre d’en­traî­ne­ment, Novak Djokovic a confirmé qu’il allait bien jouer l’ATP 500 de Dubaï la semaine prochaine (du 27 février au 4 mars) même s’il ne sait toiu­jours pas s’il pourra entrer sur le terri­toire améri­cain pour parti­ciper aux Masters 1000 d’Indian Wells (du 8 au 19 mars) et de Miami (du 22 mars au 2 avril).

« Je vais jouer à Dubaï. Je suis presque rétabli et je me rapproche de mon meilleur niveau, mais je ne sais toujours pas si je vais pouvoir aller aux États‐Unis. Le processus pour cela a commencé. C’est hors de mon contrôle main­te­nant. J’adorerais jouer et je suis content d’avoir reçu l’ap­pro­ba­tion des direc­teurs de Miami et d’Indian Wells. J’espère que les déci­deurs donne­ront leur approbation. »