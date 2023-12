Lors de son passage dans l’émis­sion « 60 minutes » sur CBS, Novak Djokovic a notam­ment été inter­rogé sur la nouvelle géné­ra­tion incarnée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Une nouvelle géné­ra­tion qui le pousse selon lui à donner le meilleur de lui‐même.

« Je pense qu’en ce moment, ma moti­va­tion supplé­men­taire vient de ces jeunes qui ont faim de succès et qui sont déter­minés à donner le meilleur d’eux‐mêmes contre moi. D’une certaine manière, ils ont réveillé une bête qui sommeille en moi. Carlos Alcaraz est le joueur le plus complet que j’ai vu depuis long­temps, ma défaite contre lui à Wimbledon m’a telle­ment énervé que j’ai dû tout gagner en Amérique (rires). Cette riva­lité est une grande oppor­tu­nité pour moi de faire plus d’ef­forts que jamais. »