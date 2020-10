En créant une nouvelle association de joueurs professionnels cet été, la PTPA, Novak Djokovic ne s’est pas fait que des alliés, bien au contraire. Plusieurs joueurs dont Rafael Nadal, Roger Federer et Andy Murray se sont prononcés en défaveur d’un schisme au sein du circuit professionnel malgré les appels du pied du numéro 1 mondial qui estime sa cause juste et justifiée. Interrogé par les journalistes locaux lors d’un media day à Belgrade cette semaine, le local a détaillé ses grandes idées et surtout dénoncé le système en place depuis des années.

« J’ai déjà souligné pourquoi cela doit exister. Cela ne nous est pas venu seulement à l’esprit, mais c’est une idée qui existe depuis plus de 20 ans. Goran (Ivanisevic) est mon entraîneur, il était dans la première génération qui voulait créer une telle organisation. Il y a eu plusieurs de tentatives, mais en raison de divers facteurs, ils ont échoué. Le tennis est un sport mondial, il est populaire dans le monde entier et il est très important. Mais d’un autre côté, le tennis, hors du top 10, est timide lorsqu’il s’agit d’exploiter son plein potentiel. Il y a un problème, car il y a un monopole et un système qui gouvernement depuis des décennies, et lorsque les gens occupent des positions dirigeantes, il n’est pas dans leur intérêt de changer. Je n’ai pas participé à la création de l’organisation pour m’opposer à qui que ce soit. Le but est de représenter les droits des joueurs de tennis, nous savons que nous avons un long chemin à parcourir », a déclaré le Serbe tel un politicien affranchi.