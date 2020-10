Après l’annonce à New-York de la création de l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA) créée par Novak Djokovic et « dissidente » du conseil des joueurs de l’ATP, il fallait s’attendre à des mouvements.

C’est chose faite avec l’arrivée d’Andy Murray aux côtés de Roger Federer et Rafael Nadal. L’Ecossais est accompagné de Felix Auger-Aliassime, John Millman et de Jérémy Chardy qui remplace donc Novak Djokovic, John Isner, Vasek Pospisil et Sam Querrey.

Très clairement deux blocs sont entrain de se constituer.

Novak Djokovic qui a eu une période assez intense en terme de compétitions va maintenant avoir du temps pour avancer avec ses « collègues » de la PTPA.

L’implication d’Any Murray aux côté de Rafa et Roger confirment ce que l’on savait déjà, à savoir que Novak Djokovic n’est pas le meilleur ami des trois autres champions même s’il existe du respect entre eux.

Si comme Novak l’a expliqué, la PTPA accueille autant de joueurs annoncés, elle sera quoi qu’en dise l’ATP un vrai contre pouvoir, et il faudra « négocier » avec elle. Autrement, le risque de crash est clairement possible.