Comme Rafael Nadal n’a pas décidé de faire un jubilé maison, Novak Djokovic lui a promis qu’il serait présent à Malaga pour sa dernière appa­ri­tion offi­cielle sur un court de tennis.

Ce geste est symbo­lique mais cela permettra au moins à la Coupe Davis de redorer un peu son image.

Dans le même temps, une vraie rumeur circule selon laquelle Roger Federer sera lui aussi présent en Espagne à partir du 19 novembre prochain. Cela parait logique tant le Suisse et l’Espagnol sont proches.

Si l’Espagne gagne, on peut imaginer un Roger offrant le sala­dier d’argent à Rafa. Pour l’ins­tant nous en sommes encore loin, et vu le niveau de compré­hen­sion du marke­ting des équipes de la fédé­ra­tion inter­na­tio­nale de tennis, on a un petit doute sur sa capa­cité à profiter plei­ne­ment de cette actualité.