Ancien 530e joueur mondial en simple et président de la Fédération Italienne de Tennis depuis 2001, Angelo Binaghi a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères d’Ubitennis dans laquelle il aborde de nombreux sujets.

Et lorsque le jour­na­liste a évoqué le nom de Rafael Nadal, Angelo a fait part d’un certain enthou­siasme en le compa­rant même à ses collègues du Big 3.

« Le meilleur de tous, et de loin, surtout en dehors du terrain. En 24 ans, je l’ai rencontré à plusieurs reprises, entre un tournoi et un autre. Et Nadal est vrai­ment un joueur de tennis spécial : un vrai gent­leman, poli, très aimé des fans, quel­qu’un qui a tant donné au tennis et qui a passionné des géné­ra­tions. À mon avis, encore plus que Federer, qui en personne, d’après mon expé­rience, n’a pas la même gentillesse et la même convi­via­lité que Nadal. Et c’est pareil pour Djokovic : certai­ne­ment le contreur le plus fort du monde, mais à mon avis il n’a pas la profon­deur spor­tive et humaine de Nadal. »