« La réalité est que j’ai manqué quatre ans et demi de tour­nois du Grand Chelem à cause des bles­sures », décla­rait récem­ment Rafael Nadal à propos de sa riva­lité avec Novak Djokovic.

Au micro de Sky Sports à Rome où il a parti­cipé au tournoi de golf all stars de la Ryder Cup, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est juste­ment exprimé sur sa longévité.

« Je pense que j’ai eu la chance de passer la majeure partie de ma carrière sans bles­sure. Je me suis beau­coup concentré sur la situa­tion dans son ensemble, sur le long terme, j’ai vrai­ment investi dans mon corps et dans mon équipe et je voulais simple­ment main­tenir ce niveau pendant le plus grand nombre d’an­nées possible. Je savais que si cela se produi­sait, si je pouvais avoir une longue carrière, j’au­rais mes chances pour le record en Grand Chelem. »