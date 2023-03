Battu par un Daniil Medvedev des grands jours, Novak Djokovic ne sait toujours pas s’il pourra faire la tournée du mois de mars aux Etats‐Unis avec les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.

S’il est contraint de faire l’im­passe, il devra direc­te­ment se tourner vers la saison de terre battue qui débu­tera tradi­tion­nel­le­ment par le tournoi de Monte‐Carlo (du 8 au 16 avril).

Cette situa­tion a donc amené des jour­na­listes à aborder le sujet Roland‐Garros en confé­rence de presse à Dubaï. Et forcé­ment, il était ques­tion de Rafael Nadal et des chances du Serbe face à celui qui est le maître des lieux. Et la sortie média­tique de Novak est assez surprenante.

« Si je ne pouvais pas battre Nadal sur terre battue, je ne joue­rais pas au tennis », a ainsi déclaré le numéro 1 mondial.