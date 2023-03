Magnifique vain­queur de Novak Djokovic, ce vendredi en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï, Daniil Medvedev, lors de sa confé­rence de presse d’après match, est revenu sur le plan tactique proposé par le numéro un mondial qui est monté de nombreuses fois au filet (17 points remportés sur 27) pour tenter de le désta­bi­liser. Un choix fina­le­ment perdant.

« Je pense que je peux courir et mettre beau­coup de balles à l’in­té­rieur du court. Il y a des joueurs comme Hurkacz ou Cressy, qui montent plus au filet, et qui ont plus appris le plan de jeu de monter au filet et pas telle­ment Novak. Bien qu’il soit toujours très bon à la volée, je pense qu’il n’est pas le type de joueur qui est très à l’aise pour monter au filet, donc ça a dû être un peu diffi­cile pour lui. Je pense qu’il trou­vait les réponses et qu’il a essayé beau­coup de choses. Je devais être prêt parce qu’il pouvait retourner la situa­tion à tout moment. Je devais être concentré à 100 % jusqu’au dernier point du match. »