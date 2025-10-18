Dans des propos relayés par The Tennis Gazette après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales du « 6 Kings Slam », l’exhibition en Arabie Saoudite, Novak Djokovic s’est exprimé sur la supériorité actuelle de l’Italien et de Carlos Alcaraz.
« Je sais que je suis très autocritique dans le sens où je sais que je peux toujours mieux jouer, et même lorsque j’étais à mon meilleur niveau, j’avais l’impression que je pouvais mieux jouer. Je pense que ce genre d’état d’esprit aide vraiment, car on a l’impression qu’il faut toujours avoir un état d’esprit de quête. Être à la recherche de la meilleure version de soi‐même. Vous ne l’atteindrez peut‐être jamais, mais vous vous efforcez quand même d’atteindre la perfection, quelle qu’elle soit. Jannik et Carlos jouent actuellement à un niveau aussi proche de la perfection que possible depuis un an. C’est assez frustrant de les affronter quand ils jouent à un niveau aussi élevé, pour être honnête, mais en même temps, c’est formidable pour notre sport. »
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 09:14