Djokovic sur Alcaraz et Sinner : « Même si, honnê­te­ment, c’est assez frus­trant de les affronter quand ils jouent à un niveau aussi élevé, c’est en même temps formi­dable pour notre sport »

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par The Tennis Gazette après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales du « 6 Kings Slam », l’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite, Novak Djokovic s’est exprimé sur la supé­rio­rité actuelle de l’Italien et de Carlos Alcaraz. 

« Je sais que je suis très auto­cri­tique dans le sens où je sais que je peux toujours mieux jouer, et même lorsque j’étais à mon meilleur niveau, j’avais l’im­pres­sion que je pouvais mieux jouer. Je pense que ce genre d’état d’es­prit aide vrai­ment, car on a l’im­pres­sion qu’il faut toujours avoir un état d’es­prit de quête. Être à la recherche de la meilleure version de soi‐même. Vous ne l’at­tein­drez peut‐être jamais, mais vous vous efforcez quand même d’at­teindre la perfec­tion, quelle qu’elle soit. Jannik et Carlos jouent actuel­le­ment à un niveau aussi proche de la perfec­tion que possible depuis un an. C’est assez frus­trant de les affronter quand ils jouent à un niveau aussi élevé, pour être honnête, mais en même temps, c’est formi­dable pour notre sport. »

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 09:14

