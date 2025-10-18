Vainqueur de six titres du Grand Chelem à seulement 22 ans, Carlos Alcaraz n’échappe pas aux comparaisons avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Interrogé par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman estime d’ailleurs que l’Espagnol pourrait un jour rejoindre le Big 3, même si la tâche s’annonce immense.
« Ce qu’ont accompli Federer, Nadal et Djokovic en remportant 20, 22 et 24 titres du Grand Chelem a changé toutes les perspectives. Si l’on pense à Edberg, Becker, McEnroe, Wilander et Connors, ce sont des grands noms du tennis. Et puis il y a Alcaraz, qui en est déjà à six titres du Grand Chelem à un si jeune âge, et les gens se demandent s’il va en remporter 20. À ce stade, c’est presque injuste. Bien sûr, quand je jouais et que Pete Sampras a remporté 14 titres du Grand Chelem, j’aurais parié tout mon argent que personne ne dépasserait ce chiffre. Trois d’entre eux l’ont fait et nous verrons combien Alcaraz et Sinner en remporteront. »
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 09:58