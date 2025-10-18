AccueilATPTim Henman : "Se demander si Alcaraz va remporter 20 titres du...
Tim Henman : « Se demander si Alcaraz va remporter 20 titres du Grand Chelem, c’est presque injuste à ce stade »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Vainqueur de six titres du Grand Chelem à seule­ment 22 ans, Carlos Alcaraz n’échappe pas aux compa­rai­sons avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Interrogé par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman estime d’ailleurs que l’Espagnol pour­rait un jour rejoindre le Big 3, même si la tâche s’annonce immense.

« Ce qu’ont accompli Federer, Nadal et Djokovic en rempor­tant 20, 22 et 24 titres du Grand Chelem a changé toutes les pers­pec­tives. Si l’on pense à Edberg, Becker, McEnroe, Wilander et Connors, ce sont des grands noms du tennis. Et puis il y a Alcaraz, qui en est déjà à six titres du Grand Chelem à un si jeune âge, et les gens se demandent s’il va en remporter 20. À ce stade, c’est presque injuste. Bien sûr, quand je jouais et que Pete Sampras a remporté 14 titres du Grand Chelem, j’au­rais parié tout mon argent que personne ne dépas­se­rait ce chiffre. Trois d’entre eux l’ont fait et nous verrons combien Alcaraz et Sinner en remporteront. »

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 09:58

