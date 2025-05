Interrogé au sujet de sa sépa­ra­tion avec Andy Murray lors de sa confé­rence de presse avant ses débuts sur l’ATP 250 de Genève, Novak Djokovic, dans des propos rapportés par Sportklub, n’a pas caché que que cette colla­bo­ra­tion n’avait tout simple­ment pas fonctionné.

« Il n’y a rien de plus à dire que ce que vous avez lu dans les annonces. Nous avions dit que ce ne serait pas une colla­bo­ra­tion à long terme, et que nous verrions comment cela se passe. L’Australie était un test, puis Indian Wells et Miami. Sur terre battue, nous avons enchaîné les tour­nois. Nous avons estimé que nous ne pouvions pas tirer davan­tage de cette coopé­ra­tion. Je le respecte encore plus main­te­nant que je le connais mieux. Il a un esprit tennis­tique brillant, une vision rare du tennis, mais nous n’avons pas obtenu les résul­tats que nous espé­rions tous les deux. On a essayé, mais ça n’a pas marché », a déclaré le Serbe qui a néan­moins tenu à rendre hommage à son ancien rival.