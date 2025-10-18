Avant de devenir le joueur quasiment imbattable de ces derniers mois, Jannik Sinner a eu le temps, lorsqu’il était encore entraîné par Riccardo Piatti (de 2013 à 2020), d’apprendre aux côtés des meilleurs comme Rafael Nadal et Novak Djokovic.
À ce propos, le Serbe est revenu pour un quotidien italien sur cette période où il n’a pas hésité à aider l’Italien, contrairement à ses ancien rivaux.
« Aucun de mes plus grands rivaux ne l’a fait pour moi. Seulement quand j’étais plus jeune et qu’Ivan Ljubicic et moi avions le même entraîneur, Riccardo Piatti. Il était numéro trois mondial ; je venais d’entrer dans le top 100. Je l’ai fait avec Jannik parce que je pense que c’est naturel et logique. Si quelqu’un me demande de l’aide, je dois être sincère. Je comprends que certains ne veuillent pas partager certaines choses, mais pour moi, c’est un plaisir. »
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 15:15