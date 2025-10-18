Avant de devenir le joueur quasi­ment imbat­table de ces derniers mois, Jannik Sinner a eu le temps, lors­qu’il était encore entraîné par Riccardo Piatti (de 2013 à 2020), d’ap­prendre aux côtés des meilleurs comme Rafael Nadal et Novak Djokovic.

À ce propos, le Serbe est revenu pour un quoti­dien italien sur cette période où il n’a pas hésité à aider l’Italien, contrai­re­ment à ses ancien rivaux.

« Aucun de mes plus grands rivaux ne l’a fait pour moi. Seulement quand j’étais plus jeune et qu’Ivan Ljubicic et moi avions le même entraî­neur, Riccardo Piatti. Il était numéro trois mondial ; je venais d’en­trer dans le top 100. Je l’ai fait avec Jannik parce que je pense que c’est naturel et logique. Si quel­qu’un me demande de l’aide, je dois être sincère. Je comprends que certains ne veuillent pas partager certaines choses, mais pour moi, c’est un plaisir. »