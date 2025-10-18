AccueilATPDjokovic vise Federer et Nadal : "J'ai accepté d'aider Jannik Sinner parce...
ATP

Djokovic vise Federer et Nadal : « J’ai accepté d’aider Jannik Sinner parce que c’est naturel et logique. Aucun de mes plus grands rivaux ne l’a fait pour moi »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Avant de devenir le joueur quasi­ment imbat­table de ces derniers mois, Jannik Sinner a eu le temps, lors­qu’il était encore entraîné par Riccardo Piatti (de 2013 à 2020), d’ap­prendre aux côtés des meilleurs comme Rafael Nadal et Novak Djokovic.

À ce propos, le Serbe est revenu pour un quoti­dien italien sur cette période où il n’a pas hésité à aider l’Italien, contrai­re­ment à ses ancien rivaux. 

« Aucun de mes plus grands rivaux ne l’a fait pour moi. Seulement quand j’étais plus jeune et qu’Ivan Ljubicic et moi avions le même entraî­neur, Riccardo Piatti. Il était numéro trois mondial ; je venais d’en­trer dans le top 100. Je l’ai fait avec Jannik parce que je pense que c’est naturel et logique. Si quel­qu’un me demande de l’aide, je dois être sincère. Je comprends que certains ne veuillent pas partager certaines choses, mais pour moi, c’est un plaisir. »

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 15:15

Article précédent
Opposé à Carlos Alcaraz en finale pour un sacré pactole, Jannik Sinner calme le jeu : « Ce sera un match diffi­cile, mais je le répète : la dyna­mique est très diffé­rente de celle des tour­nois du Grand Chelem ou des Masters 1000 »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.