Journaliste pour le quoti­dien argentin La Nacion, Sebastian Torok est parti inter­rogé l’an­cien prépa­ra­teur physique de Roger Federer, Paul Dorochenko, qui révé­lait déjà en 2011 que le Suisse avait les armes pour jouer jusqu’à 40 ans. Pour Dorochenko, cette longé­vité est en grande partie due à un état d’es­prit exem­plaire. En effet, Roger ne s’est jamais lassé d’ar­penter les quatre coins du monde ce qui est loin d’être le cas de tous les joueurs.

« C’est une personne qui a consacré sa vie au tennis et le circuit est son monde, sa famille. Il est chez lui. Pour les joueurs, les entraî­neurs, les soigneurs, les prépa­ra­teurs physiques, les voyages sont une fatigue brutale. Vous êtes loin de votre famille, chaque semaine a un nouvel hôtel, un nouveau lit, vous devez rencon­trer de nouvelles personnes ; c’est un effort. Et quand vous faites une tournée de six ou sept semaines, avec d’autres langues, une autre menta­lité, à la fin c’est beau­coup de fatigue. Ce qui fait que les joueurs arrêtent de jouer, c’est la partie mentale. Il a aussi l’argent pour voyager avec sa famille quand il le souhaite et quand vous le voyez dans le vestiaire, il est heureux. Contrairement à beau­coup de joueurs, il se débrouille très bien dans le monde du tennis. »