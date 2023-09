Elias continue sa carrière mais il est forcé­ment inter­rogé à de multiples reprises au sujet de son frère Mikael qui a été suspendu 18 mois. Suite à cette déci­sion, son frère a même décidé d’ar­reter tout simple­ment sa carrière. Poli mais agacé, Elias a donc une nouvelle fois du répondre à une ques­tion au sujet de Mikael pour le site Tennis Tour Talk.

« Mon frère a dit ce qu’il a dit, il a pris sa retraite et nous devons l’ac­cepter. Si quel­qu’un pense que c’est tout, c’est suffi­sant, nous devons le respecter. Il a pris sa déci­sion et c’est son choix. Je ne suis pas surpris, car il était dans une situa­tion diffi­cile. Quand on arrive à cette conclu­sion, c’est qu’on y a beau­coup réfléchi, donc je respecte son choix, rien de plus. Je ne sais pas quels sont ses projets pour l’avenir, il faudra lui demander »