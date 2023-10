Anabel Medina Garrigues, ex‐16e joueuse mondiale et actuelle capi­taine de l’équipe d’Espagne de Billie Jean King Cup, a donné son avis à l’Agence EFE sur le prochain retour de Rafael Nadal, de retour sur le court ces derniers jours au sein de son académie.

« Le fait qu’il puisse le faire dans les meilleures condi­tions et que nous puis­sions profiter de lui aussi long­temps qu’il le souhaite nous rendra très heureux. En fin de compte, un joueur comme lui, qui a tant donné au tennis, ne mérite rien d’autre que de prendre sa retraite quand il le déci­dera et de la meilleure façon possible », a déclaré l’Espagnole.