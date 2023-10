Andrey Rublev a vécu une situa­tion un peu embar­ras­sante en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghaï contre son ami Grigor Dimitrov, qu’il a battu en deux sets.

Lorsqu’un service gagnant n’a pas été annoncé « let » dans le tie‐break du premier set, alors que les deux joueurs ont vu la balle effleurer le filet, le Russe a proposé de rejouer le point. Mais Dimitrov, lui aussi très classe, a refusé en indi­quant à son adver­saire que ce n’était « pas de sa faute ».

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, Rublev est revenu sur ce possible tournant.

« Ce n’est pas facile de battre un ami. Tu te sens triste mais en même tu veux gagner. C’est un mélange de senti­ments. Je regrette la situa­tion dans le tie‐break à 3–2 parce que c’était une erreur. Je voulais rejouer ce point mais Grigor s’est comporté comme un cham­pion et m’a donné le point. Peut‐être que grâce à ce point, j’ai pu remporter le tie‐break. »

