On le sait, la clé d’une carrière réside dans la capa­cité à éviter les bles­sures et une fatigue trop impor­tante. Les exhi­bi­tions restant un choix personnel et souvent liées au montant du chèque, on comprend assez mal la stra­tégie de Carlitos.

Alors que sa fin de saison sera agitée vu son calen­drier (Pékin, Shanghaï, Bercy, ATP Finals), le choix de se rendre le 29 Novembre au Mexique contre un cham­pion qu’il reste à dési­gner est vrai­ment très curieux.

C’est d’au­tant plus éton­nant que son coach Juan Carlos Ferrero connait très bien ce genre de deal.