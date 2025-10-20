Aux commentaires sur Netflix du « 6 Kings Slam », le tournoi d’exhibition en Arabie Saoudite, Fabrice Santoro a comparé la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à celle entre Roger Federer et Rafael Nadal.
« On a beaucoup parlé de la rivalité mais également de « l’amitié » entre Roger Federer et Rafael Nadal, et lorsque l’on voit ces deux jeunes champions, j’ai l’impression que c’est un petit peu un copier coller de ce qu’on a vu. Il y a l’immense rivalité avec une pression phénoménale lorsqu’ils s’affrontent lors de finales importantes, mais il y a également beaucoup de respect entre eux et peut‐être une future amitié »
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 08:12