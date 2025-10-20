Aux commen­taires sur Netflix du « 6 Kings Slam », le tournoi d’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite, Fabrice Santoro a comparé la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à celle entre Roger Federer et Rafael Nadal.

« On a beau­coup parlé de la riva­lité mais égale­ment de « l’amitié » entre Roger Federer et Rafael Nadal, et lorsque l’on voit ces deux jeunes cham­pions, j’ai l’impression que c’est un petit peu un copier coller de ce qu’on a vu. Il y a l’immense riva­lité avec une pres­sion phéno­mé­nale lorsqu’ils s’affrontent lors de finales impor­tantes, mais il y a égale­ment beau­coup de respect entre eux et peut‐être une future amitié »