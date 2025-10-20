Battu par Daniil Medvedev en finale de l’ATP 250 d’Almaty, et donc toujours en quête d’un premier titre sur le circuit principal, Corentin Moutet s’est exprimé sur la dure loi du tennis dans des propos relayés par L’Equipe.
« Ce n’est pas un travail spécifique, c’est vraiment un travail du quotidien, d’être courageux, de retourner à l’entraînement et de ne pas se laisser abattre par des défaites. Il n’y a pas beaucoup de jours off, on perd quasiment toutes les semaines et il faut se relever à chaque fois, il n’y a que Sinner et Alcaraz qui enchaînent les grandes séries de victoires, mais les autres, on perd quasiment 50 % de nos matches. Donc je pense que le signe des meilleurs c’est de réussir à se relever à chaque fois, à chaque défaite, chaque semaine se relancer, et je pense que là‐dedans je suis bon. »
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 08:44