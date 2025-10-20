Battu par Daniil Medvedev en finale de l’ATP 250 d’Almaty, et donc toujours en quête d’un premier titre sur le circuit prin­cipal, Corentin Moutet s’est exprimé sur la dure loi du tennis dans des propos relayés par L’Equipe.

« Ce n’est pas un travail spéci­fique, c’est vrai­ment un travail du quoti­dien, d’être coura­geux, de retourner à l’en­traî­ne­ment et de ne pas se laisser abattre par des défaites. Il n’y a pas beau­coup de jours off, on perd quasi­ment toutes les semaines et il faut se relever à chaque fois, il n’y a que Sinner et Alcaraz qui enchaînent les grandes séries de victoires, mais les autres, on perd quasi­ment 50 % de nos matches. Donc je pense que le signe des meilleurs c’est de réussir à se relever à chaque fois, à chaque défaite, chaque semaine se relancer, et je pense que là‐dedans je suis bon. »