« Ce que nous aime­rions voir, c’est Alcaraz ou Sinner devoir s’adapter à une vitesse fulgu­rante, puis disputer le même match sur un court ultra lent et voir comment cela se passe », a récem­ment déclaré Roger Federer lors de son passage dans le podcast d’Andy Roddick.

Dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a exprimé son désac­cord avec le maestro suisse.

« Federer a déclaré qu’il aime­rait voir Alcaraz et Sinner jouer sur des courts plus rapides. Je ne suis pas d’ac­cord, cela rendrait le jeu moins passion­nant. Ce sont les longs échanges qui rendent le tennis si diver­tis­sant aujourd’hui ! Et nous n’avons pas vrai­ment eu l’oc­ca­sion non plus de voir Federer, Nadal et Djokovic sur des courts rapides. Ce n’est pas une nouveauté. Si nous avions conservé les surfaces très rapides, le jeu serait complè­te­ment diffé­rent, et je pense qu’il serait vrai­ment ennuyeux. Comment renvoyer les services de Reilly Opelka ou ceux de Zverev ou Shelton ? Le jeu devien­drait très ennuyeux. Personnellement, je ne regrette donc pas ce chan­ge­ment. Il y aurait peut‐être eu d’autres options, comme raccourcir le carré de service ou ralentir les balles, je ne sais pas. Mais c’est une déci­sion qui a été prise, et nous devons main­te­nant nous en accommoder. »