« Ce que nous aimerions voir, c’est Alcaraz ou Sinner devoir s’adapter à une vitesse fulgurante, puis disputer le même match sur un court ultra lent et voir comment cela se passe », a récemment déclaré Roger Federer lors de son passage dans le podcast d’Andy Roddick.
Dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a exprimé son désaccord avec le maestro suisse.
« Federer a déclaré qu’il aimerait voir Alcaraz et Sinner jouer sur des courts plus rapides. Je ne suis pas d’accord, cela rendrait le jeu moins passionnant. Ce sont les longs échanges qui rendent le tennis si divertissant aujourd’hui ! Et nous n’avons pas vraiment eu l’occasion non plus de voir Federer, Nadal et Djokovic sur des courts rapides. Ce n’est pas une nouveauté. Si nous avions conservé les surfaces très rapides, le jeu serait complètement différent, et je pense qu’il serait vraiment ennuyeux. Comment renvoyer les services de Reilly Opelka ou ceux de Zverev ou Shelton ? Le jeu deviendrait très ennuyeux. Personnellement, je ne regrette donc pas ce changement. Il y aurait peut‐être eu d’autres options, comme raccourcir le carré de service ou ralentir les balles, je ne sais pas. Mais c’est une décision qui a été prise, et nous devons maintenant nous en accommoder. »
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 09:11