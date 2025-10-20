AccueilATPLa remarque de Ruud après la grave blessure de Rune : "Holger...
ATP

La remarque de Ruud après la grave bles­sure de Rune : « Holger faisait partie de ceux qui avaient encore une chance de se quali­fier pour le Masters, donc il a lui aussi repoussé ses limites »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

413

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille lors de sa demi‐finale à Stockholm face à Ugo Humbert, Holger Rune va manquer de nombreux mois de compé­ti­tion.

Le 10e joueur mondial a reçu de nombreux messages de soutien, notam­ment de la part de Casper Ruud, qui a insisté sur l’exi­gence du calendrier. 

« Nous repous­sons nos limites au maximum. Holger faisait partie de ceux qui avaient encore une chance de se quali­fier pour le Masters, donc il a lui aussi repoussé ses limites. C’est très exigeant de passer d’un tournoi à l’autre », a souligné le 11e mondial.

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 09:41

Article précédent
Mouratoglou répond à Federer : « Je ne suis pas d’ac­cord avec lui quand il dit qu’il aime­rait voir Alcaraz et Sinner jouer sur des courts plus rapides. Cela rendrait le tennis moins passionnant »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.