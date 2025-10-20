Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille lors de sa demi‐finale à Stockholm face à Ugo Humbert, Holger Rune va manquer de nombreux mois de compé­ti­tion.

Le 10e joueur mondial a reçu de nombreux messages de soutien, notam­ment de la part de Casper Ruud, qui a insisté sur l’exi­gence du calendrier.

Suite à la bles­sure de Rune, ça gronde.



🗣️Ruud : « Nous repous­sons nos limites au maximum. Holger faisait partie de ceux qui avaient encore une chance de se quali­fier pour le Masters, donc il a lui aussi repoussé ses limites. C’est très exigeant de passer d’un tournoi à l’autre. » pic.twitter.com/J89i7HIHAJ — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 19, 2025

