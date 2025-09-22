De passage dans le podcast d’Andy Roddick, en marge de la neuvième édition de la Laver Cup à San Francisco (compétition qu’il a co‐fondée en 2017 avec son agent, Tony Godsick), Roger Federer a dénoncé l’uniformisation des surfaces sur le circuit et réclamé des courts plus rapides sur le circuit.
« C’est pourquoi nous, les directeurs de tournoi, devons remédier à cela. Nous avons besoin pas seulement de courts rapides, mais ce que nous aimerions voir, c’est Alcaraz ou Sinner s’adapter à une vitesse fulgurante, puis disputer le même match sur un court ultra lent et voir comment cela se passe. C’est parce que les directeurs de tournoi ont autorisé une vitesse de balle et une vitesse de court qui sont pratiquement identiques chaque semaine. Et c’est pourquoi on peut passer de la victoire, je ne sais pas, à Roland‐Garros, Wimbledon, l’US Open, et jouer de la même manière. »
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 19:22