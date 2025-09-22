AccueilATPFederer tape du poing sur la table : "Ce que nous aimerions...
Federer tape du poing sur la table : « Ce que nous aime­rions voir, c’est Alcaraz ou Sinner devoir s’adapter à une vitesse fulgu­rante, puis disputer le même match sur un court ultra lent et voir comment cela se passe »

Par Baptiste Mulatier

De passage dans le podcast d’Andy Roddick, en marge de la neuvième édition de la Laver Cup à San Francisco (compé­ti­tion qu’il a co‐fondée en 2017 avec son agent, Tony Godsick), Roger Federer a dénoncé l’uni­for­mi­sa­tion des surfaces sur le circuit et réclamé des courts plus rapides sur le circuit. 

« C’est pour­quoi nous, les direc­teurs de tournoi, devons remé­dier à cela. Nous avons besoin pas seule­ment de courts rapides, mais ce que nous aime­rions voir, c’est Alcaraz ou Sinner s’adapter à une vitesse fulgu­rante, puis disputer le même match sur un court ultra lent et voir comment cela se passe. C’est parce que les direc­teurs de tournoi ont auto­risé une vitesse de balle et une vitesse de court qui sont prati­que­ment iden­tiques chaque semaine. Et c’est pour­quoi on peut passer de la victoire, je ne sais pas, à Roland‐Garros, Wimbledon, l’US Open, et jouer de la même manière. »

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 19:22

