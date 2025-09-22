AccueilATPLa nouvelle théorie de Mouratoglou : "Pourquoi Djokovic continue à jouer ?...
ATP

La nouvelle théorie de Mouratoglou : « Pourquoi Djokovic continue à jouer ? Pendant des années, Federer et Nadal ont entre­tenu les liens les plus forts avec le public. Aujourd’hui, les gens appré­cient davan­tage Novak, et c’est peut‐être ce nouveau lien qui le main­tient sur le court »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

2115
Tennis - Rolex Monte Carlo 2024 - Atp -

Alors qu’il a la sensa­tion que Novak Djokovic ne croit plus pouvoir battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou tente d’ex­pli­quer pour­quoi le Serbe décidé de pour­suivre sa carrière. 

« Pourtant, il continue à jouer. Pourquoi ? Je pense que cela tient en partie à son lien avec les fans. Pendant des années, Roger et Rafa ont entre­tenu les liens les plus forts avec le public. Aujourd’hui, les gens appré­cient davan­tage Novak, ils recon­naissent ses exploits et il se montre davan­tage. Ce nouveau lien est peut‐être ce qui le main­tient sur le court, même si sa moti­va­tion n’est plus la même qu’a­vant », écrit l’en­traî­neur fran­çais dans un post Linkedln.

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 18:47

Article précédent
Le Français Royer, qui va vivre sa première finale : « J’ai cassé des raquettes, j’ai pété des câbles, j’ai insulté la terre entière sur les terrains ! J’avais envie de passer un cap là‐dessus cette année »
Article suivant
Federer tape du poing sur la table : « Ce que nous aime­rions voir, c’est Alcaraz ou Sinner devoir s’adapter à une vitesse fulgu­rante, puis disputer le même match sur un court ultra lent et voir comment cela se passe »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.