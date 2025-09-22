Alors qu’il a la sensa­tion que Novak Djokovic ne croit plus pouvoir battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou tente d’ex­pli­quer pour­quoi le Serbe décidé de pour­suivre sa carrière.

« Pourtant, il continue à jouer. Pourquoi ? Je pense que cela tient en partie à son lien avec les fans. Pendant des années, Roger et Rafa ont entre­tenu les liens les plus forts avec le public. Aujourd’hui, les gens appré­cient davan­tage Novak, ils recon­naissent ses exploits et il se montre davan­tage. Ce nouveau lien est peut‐être ce qui le main­tient sur le court, même si sa moti­va­tion n’est plus la même qu’a­vant », écrit l’en­traî­neur fran­çais dans un post Linkedln.