Alors qu’il a la sensation que Novak Djokovic ne croit plus pouvoir battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou tente d’expliquer pourquoi le Serbe décidé de poursuivre sa carrière.
« Pourtant, il continue à jouer. Pourquoi ? Je pense que cela tient en partie à son lien avec les fans. Pendant des années, Roger et Rafa ont entretenu les liens les plus forts avec le public. Aujourd’hui, les gens apprécient davantage Novak, ils reconnaissent ses exploits et il se montre davantage. Ce nouveau lien est peut‐être ce qui le maintient sur le court, même si sa motivation n’est plus la même qu’avant », écrit l’entraîneur français dans un post Linkedln.
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 18:47