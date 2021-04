Le culte de Roger Federer ne se limite pas au simple cadre du tennis. Connu dans le monde entier et respecté par énor­mé­ment de spor­tifs, le Suisse a reçu un magni­fique hommage de la part du meilleur foot­bal­leur de l’année 2020, le Polonais Robert Lewandowski, atta­quant du Bayern Munich et cham­pion d’Europe en titre.

« C’est un excellent modèle, non seule­ment pour les autres athlètes, mais aussi pour moi. C’est un sportif qui joue au plus haut niveau depuis des années et qui montre égale­ment à quel point il est une personne formi­dable », a déclaré Lewandowski qui n’a en revanche jamais rencontré le Suisse contrai­re­ment à Novak Djokovic.