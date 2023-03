Dans des propos rapportés par l’ATP, Roger Federer a donné des nouvelles. Il a parlé de sa nouvelle vie et de sa fondation.

« Bien que je comprenne les inquié­tudes concer­nant mon adap­ta­tion à ce nouveau rythme, je peux vous assurer que je vais bien et que je savoure ce nouveau chapitre de ma vie. J’ai été très occupé à soigner mon corps et à travailler sur des projets exis­tants et nouveaux. Il va sans dire que ma fonda­tion sera au premier plan de mes prio­rités. La Fondation Roger Federer, que j’ai créée avec mes parents en 2003, est devenue beau­coup plus impor­tante que ce que nous avions envi­sagé à l’époque où je jouais. Cette année, la fonda­tion fêtera son 20e anni­ver­saire et je me souviens encore de la signa­ture du docu­ment fondateur. »