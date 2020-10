Alors que nous en sommes en plein cœur de Roland-Garros, Roger Federer a donné des nouvelles dans une interview accordée à Schweizer Illustrierte. Le Suisse a un objectif en tête : l’Open d’Australie 2021.

« Je suis sur la bonne voie, je reviens progressivement, mais je ne me mets pas la pression et prends mon temps. Je n’interviendrai dans le tournoi que lorsque je serai à 100 % en forme. Il semble actuellement que je puisse faire mon retour à l’Open d’Australie en janvier », a déclaré Roger.

Il en a dit un peu plus sur ses entraînements.

« Passer plus de deux heures avec la raquette n’est pas possible pour le moment. Mais je travaille sur mon endurance et ma force absolument sans douleur depuis un moment. Il n’y aura pas d’autres opérations. »

Il faudra patienter encore quelques mois avant de revoir Roger Federer sur un court.