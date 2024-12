Lors d’une inter­view accordée au média russe Championnat, l’en­traî­neur d’Andrey Rublev, l’Espagnol Fernando Vicente, a été inter­rogé sur les coups de sang récur­rents et inquié­tants de son joueur sur le court. Et il a expliqué que le 8e mondial cher­chait constam­ment à s’amé­liorer sur l’as­pect mental.

« Nous avons essayé beau­coup de psycho­logues (rires). En ce moment, nous avons un Américain qui travaille avec Andrey depuis Cincinnati. Il essaie d’ap­prendre à Rublev comment travailler avec lui‐même entre les matchs, lors des chan­ge­ments de côté, etc. En fin de saison, cela a commencé à porter ses fruits. Auparavant, Andrey pouvait casser sa raquette dès le deuxième jeu. D’ailleurs, Marat Safin nous aide aussi beau­coup. Il vient souvent nous voir et nous discu­tons toujours des raisons pour lesquelles Rublev se comporte ainsi, car Marat a beau­coup de choses à dire, parce qu’il était comme ça sur le terrain. Marat et Andrey parlent beau­coup de la vie, de la famille – cela nous aide toujours. Rublev se sent mieux lors­qu’il réalise que même un joueur comme Safin a connu des problèmes simi­laires aux siens. »