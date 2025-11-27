Ancien nageur professionnel, multiple champions du monde et considéré comme l’un des meilleurs nageurs du 100 m nage libre de sa génération, Filippo Magnini, suspendu quatre ans pour dopage en 2018 alors qu’il venait de prendre sa retraite puis finalement blanchi par le TAS, est revenu sur le cas de Jannik Sinner, dans des propos rapportés par le site, Tennis Italiano.
Et Magnini a du mal à cacher sa frustration concernant le traitement de son cas par rapport à celui de son jeune compatriote.
« Sinner a bénéficié d’un traitement de faveur, je le dis avec envie. J’ai été traité différemment et je pense que cela est dû au fait qu’il était un athlète en activité, alors que j’ai été traité comme une personne normale accusée de dopage. Tous les athlètes devraient être traités de la même manière. La presse a été correcte envers Sinner, moi j’ai fait la une de tous les journaux et j’ai été accusé de dopage. Après 20 ans de carrière, je m’attendais à plus de respect, j’ai été massacré. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 17:47