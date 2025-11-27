Ancien nageur profes­sionnel, multiple cham­pions du monde et consi­déré comme l’un des meilleurs nageurs du 100 m nage libre de sa géné­ra­tion, Filippo Magnini, suspendu quatre ans pour dopage en 2018 alors qu’il venait de prendre sa retraite puis fina­le­ment blanchi par le TAS, est revenu sur le cas de Jannik Sinner, dans des propos rapportés par le site, Tennis Italiano.

Et Magnini a du mal à cacher sa frus­tra­tion concer­nant le trai­te­ment de son cas par rapport à celui de son jeune compatriote.

« Sinner a béné­ficié d’un trai­te­ment de faveur, je le dis avec envie. J’ai été traité diffé­rem­ment et je pense que cela est dû au fait qu’il était un athlète en acti­vité, alors que j’ai été traité comme une personne normale accusée de dopage. Tous les athlètes devraient être traités de la même manière. La presse a été correcte envers Sinner, moi j’ai fait la une de tous les jour­naux et j’ai été accusé de dopage. Après 20 ans de carrière, je m’at­ten­dais à plus de respect, j’ai été massacré. »