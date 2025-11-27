Gérard Piqué nous avait pas manqué.
Après avoir lamentablement tenté de réformer la Coupe Davis en détruisant l’ancien format domicile‐extérieur, l’ancien footballeur espagnol, qui avait déjà fait part de son envie de changer les règles, notamment au service, en a rajouté une petite couche lors d’un récent podcast.
Et force est de constater que sa vision de ce sport est catastrophique.
Es el tipo más tonto de España con mucha diferencia pic.twitter.com/78dyNQESQe— Requena (@JRequena89) November 25, 2025
« Si vous ratez votre premier service, c’est un point pour l’autre. Pourquoi servir deux fois au tennis ? Réfléchissez‑y, cela prend 30 secondes de plus, le gars fait rebondir la balle. Les gens ne veulent pas voir ça, ils veulent voir le point, ils ne veulent pas voir un jeu de 5 minutes, où c’est l’avantage pour l’un, puis l’avantage pour l’autre, puis l’avantage pour l’autre, puis 40–40. Je ne dis pas qu’il faut faire des changements radicaux, je propose simplement que les choses s’adaptent à la vitesse à laquelle tout le reste évolue, sinon vous serez complètement dépassé. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 18:18