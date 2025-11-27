AccueilATP - WTAGerard Piqué n'est pas rassasié : "Pourquoi servir deux fois au tennis...
Gerard Piqué n’est pas rassasié : « Pourquoi servir deux fois au tennis ? Si vous ratez votre premier service, c’est un point pour l’autre. Les gens ne veulent pas voir ça, ils ne veulent pas voir un jeu de 5 minutes, où c’est avan­tage pour l’un, puis avan­tage pour l’autre, puis 40–40 »

Gérard Piqué nous avait pas manqué. 

Après avoir lamen­ta­ble­ment tenté de réformer la Coupe Davis en détrui­sant l’an­cien format domicile‐extérieur, l’an­cien foot­bal­leur espa­gnol, qui avait déjà fait part de son envie de changer les règles, notam­ment au service, en a rajouté une petite couche lors d’un récent podcast.

Et force est de constater que sa vision de ce sport est catastrophique. 

« Si vous ratez votre premier service, c’est un point pour l’autre. Pourquoi servir deux fois au tennis ? Réfléchissez‑y, cela prend 30 secondes de plus, le gars fait rebondir la balle. Les gens ne veulent pas voir ça, ils veulent voir le point, ils ne veulent pas voir un jeu de 5 minutes, où c’est l’avan­tage pour l’un, puis l’avan­tage pour l’autre, puis l’avan­tage pour l’autre, puis 40–40. Je ne dis pas qu’il faut faire des chan­ge­ments radi­caux, je propose simple­ment que les choses s’adaptent à la vitesse à laquelle tout le reste évolue, sinon vous serez complè­te­ment dépassé. »

27 novembre 2025

