Récemment interrogé par nos confrères d’Ubitennis, Flavio Cobolli, actuel 22e joueur mondial, a révélé le nom de ses trois joueurs préférés de tous les temps. Et si deux de ses compatriotes y figurent, dont son grand ami, Lorenzo Musetti, et un certain Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal sont les grands absents.
« Mes trois joueurs préférés de tous les temps ? Novak Djokovic, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti. Concernant Lorenzo, nous n’étions pas vraiment surpris de jouer l’un contre l’autre lors du dernier US Open parce que nous avons vécu de nombreux moments ensemble avant cet US Open, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous avons presque tout fait ensemble. Nous nous attendions à ce que cela arrive. »
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 15:40