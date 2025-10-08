Récemment inter­rogé par nos confrères d’Ubitennis, Flavio Cobolli, actuel 22e joueur mondial, a révélé le nom de ses trois joueurs préférés de tous les temps. Et si deux de ses compa­triotes y figurent, dont son grand ami, Lorenzo Musetti, et un certain Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal sont les grands absents.

« Mes trois joueurs préférés de tous les temps ? Novak Djokovic, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti. Concernant Lorenzo, nous n’étions pas vrai­ment surpris de jouer l’un contre l’autre lors du dernier US Open parce que nous avons vécu de nombreux moments ensemble avant cet US Open, nous avons passé beau­coup de temps ensemble. Nous avons presque tout fait ensemble. Nous nous atten­dions à ce que cela arrive. »