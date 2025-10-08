Pressenti pour être le dernier porteur de la flamme olympique pour les prochains Jeux d’hiver de Milano‐Cortina, qui auront lieu dans sa région natale du 6 au 22 février 2026, Jannik Sinner a récemment été interrogé sur cet évènement qu’il attend logiquement avec impatience.
Pour rappel, l’actuel 2e joueur mondial a longtemps fait du ski en compétition chez les juniors avant de finalement se tourner vers le tennis.
🎙️ INTERVIEW — Jannik Sinner on the upcoming Winter Olympics in his hometown— The Sinner Times (@sinnertimes) October 8, 2025
@.k_lukeran : The Winter Olympics next year will be held in your hometown, will you do anything to promote them ?
Jannik : “Yes, I’m gonna be a volunteer, you know, which I announced already five times.… pic.twitter.com/DA19xxOqFt
« Oui, je vais être bénévole, comme je l’ai déjà annoncé cinq fois. J’aimerais bien sûr être là, ça va être un événement énorme, vous savez, ils sont déjà en train de le préparer. Ça va être très très grand et très important. Les gens vont aussi découvrir une autre partie du monde, avec des montagnes naturelles, de la neige et tout le reste. Ça va certainement être un événement formidable. »
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 15:15