AccueilATPJannik Sinner trépigne d'impatience : "Ça va vraiment être énorme"
ATP

Jannik Sinner trépigne d’im­pa­tience : « Ça va vrai­ment être énorme »

Thomas S
Par Thomas S

-

320

Pressenti pour être le dernier porteur de la flamme olym­pique pour les prochains Jeux d’hiver de Milano‐Cortina, qui auront lieu dans sa région natale du 6 au 22 février 2026, Jannik Sinner a récem­ment été inter­rogé sur cet évène­ment qu’il attend logi­que­ment avec impatience. 

Pour rappel, l’ac­tuel 2e joueur mondial a long­temps fait du ski en compé­ti­tion chez les juniors avant de fina­le­ment se tourner vers le tennis.

« Oui, je vais être béné­vole, comme je l’ai déjà annoncé cinq fois. J’aimerais bien sûr être là, ça va être un événe­ment énorme, vous savez, ils sont déjà en train de le préparer. Ça va être très très grand et très impor­tant. Les gens vont aussi décou­vrir une autre partie du monde, avec des montagnes natu­relles, de la neige et tout le reste. Ça va certai­ne­ment être un événe­ment formidable. »

Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 15:15

Article précédent
Andy Roddick : « Certaines personnes sont en colère parce que Carlos Alcaraz a décidé de ne pas jouer tandis que Jannik Sinner a aban­donné. Mais ce n’est pas de leur faute »
Article suivant
Flavio Cobolli dévoile ses trois joueurs préférés de tous les temps, Federer et Nadal vont être jaloux

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.