Pressenti pour être le dernier porteur de la flamme olym­pique pour les prochains Jeux d’hiver de Milano‐Cortina, qui auront lieu dans sa région natale du 6 au 22 février 2026, Jannik Sinner a récem­ment été inter­rogé sur cet évène­ment qu’il attend logi­que­ment avec impatience.

Pour rappel, l’ac­tuel 2e joueur mondial a long­temps fait du ski en compé­ti­tion chez les juniors avant de fina­le­ment se tourner vers le tennis.

🎙️ INTERVIEW — Jannik Sinner on the upco­ming Winter Olympics in his home­town



@.k_lukeran : The Winter Olympics next year will be held in your home­town, will you do anything to promote them ?



Jannik : “Yes, I’m gonna be a volun­teer, you know, which I announced already five times.… pic.twitter.com/DA19xxOqFt — The Sinner Times (@sinnertimes) October 8, 2025

« Oui, je vais être béné­vole, comme je l’ai déjà annoncé cinq fois. J’aimerais bien sûr être là, ça va être un événe­ment énorme, vous savez, ils sont déjà en train de le préparer. Ça va être très très grand et très impor­tant. Les gens vont aussi décou­vrir une autre partie du monde, avec des montagnes natu­relles, de la neige et tout le reste. Ça va certai­ne­ment être un événe­ment formidable. »