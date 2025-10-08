Alors que le rythme du calendrier ATP continue de faire beaucoup parler au sein du circuit, Andy Roddick, ancien numéro 1 mondial, a décidé d’en remettre une petite couche suite au retrait de Carlos Alcaraz sur le Masters 1000 de Shanghai et l’abandon de Jannik Sinner.
Selon l’Américain, qui s’est exprimé dans le dernier épisode de son podcast, les joueurs et les fans sont les premières victimes.
« Sinner a évidemment payé le prix du calendrier et Alcaraz également pour sa programmation. Il est impossible d’être parfait physiquement et mentalement semaine après semaine. Ces gars‐là peuvent généralement gagner même quand ils ne le sont pas. Il faut faire des concessions. Ce calendrier continue d’être nul, il a toujours été nul. Et ça ne fait qu’empirer. Qui paie la facture ? Souvent, ce sont les fans. Les joueurs aussi, bien sûr. Mais il faut faire des compromis. Certaines personnes sont en colère parce qu’Alcaraz a décidé de ne pas jouer tandis que Sinner a abandonné. Ce n’est pas de leur faute. On ne peut pas tout faire tout le temps. Du 1er janvier à la fin novembre, année après année. C’est tout simplement impossible. C’est trop demander. Il faut faire des concessions, et c’est ce qui se passe cette semaine à Shanghai, sans Alcaraz ni Sinner. »
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 14:44