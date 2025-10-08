AccueilATPATP - ShanghaiAndy Roddick : "Certaines personnes sont en colère parce que Carlos Alcaraz...
Andy Roddick : « Certaines personnes sont en colère parce que Carlos Alcaraz a décidé de ne pas jouer tandis que Jannik Sinner a aban­donné. Mais ce n’est pas de leur faute »

Alors que le rythme du calen­drier ATP continue de faire beau­coup parler au sein du circuit, Andy Roddick, ancien numéro 1 mondial, a décidé d’en remettre une petite couche suite au retrait de Carlos Alcaraz sur le Masters 1000 de Shanghai et l’abandon de Jannik Sinner.

Selon l’Américain, qui s’est exprimé dans le dernier épisode de son podcast, les joueurs et les fans sont les premières victimes. 

« Sinner a évidem­ment payé le prix du calen­drier et Alcaraz égale­ment pour sa program­ma­tion. Il est impos­sible d’être parfait physi­que­ment et menta­le­ment semaine après semaine. Ces gars‐là peuvent géné­ra­le­ment gagner même quand ils ne le sont pas. Il faut faire des conces­sions. Ce calen­drier continue d’être nul, il a toujours été nul. Et ça ne fait qu’empirer. Qui paie la facture ? Souvent, ce sont les fans. Les joueurs aussi, bien sûr. Mais il faut faire des compromis. Certaines personnes sont en colère parce qu’Alcaraz a décidé de ne pas jouer tandis que Sinner a aban­donné. Ce n’est pas de leur faute. On ne peut pas tout faire tout le temps. Du 1er janvier à la fin novembre, année après année. C’est tout simple­ment impos­sible. C’est trop demander. Il faut faire des conces­sions, et c’est ce qui se passe cette semaine à Shanghai, sans Alcaraz ni Sinner. »

Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 14:44

