Arthur Rinderknech n’est clairement plus le même joueur depuis le mois de juin dernier et le début de sa collaboration avec Lucas Pouille, toujours en rééducation suite à ses blessures au tendon d’Achille et au poignet.
Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai après une victoire pleine de maîtrise face à Jiri Lehecka (19e), deux jours après s’être offert Alexander Zverev, le Français s’est confié chez nos confrères de L’Équipe sur le travail effectué avec son staff et l’ancien 10e joueur mondial. Un travail qui porte ses fruits.
« C’est aussi un travail de tous les jours. Ça fait quelques mois qu’on travaille bien avec Lucas (Pouille) et le reste de mon équipe. Ça me permet d’être physiquement bien, tennistiquement bien, mentalement pas mal aussi. Je suis heureux d’être sur le court, je prends du plaisir. Ce sont des mini‐détails. Il n’y a pas de révolution. Ce sont des petits trucs que Lucas m’a apportés. Dans la gestion des points, des petits trucs techniques, tactiques. Mis bout à bout, ça fait des petites différences. Je suis content d’en voir les effets. »
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 14:14