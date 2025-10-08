Arthur Rinderknech n’est clai­re­ment plus le même joueur depuis le mois de juin dernier et le début de sa colla­bo­ra­tion avec Lucas Pouille, toujours en réédu­ca­tion suite à ses bles­sures au tendon d’Achille et au poignet.

Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai après une victoire pleine de maîtrise face à Jiri Lehecka (19e), deux jours après s’être offert Alexander Zverev, le Français s’est confié chez nos confrères de L’Équipe sur le travail effectué avec son staff et l’an­cien 10e joueur mondial. Un travail qui porte ses fruits.

« C’est aussi un travail de tous les jours. Ça fait quelques mois qu’on travaille bien avec Lucas (Pouille) et le reste de mon équipe. Ça me permet d’être physi­que­ment bien, tennis­ti­que­ment bien, menta­le­ment pas mal aussi. Je suis heureux d’être sur le court, je prends du plaisir. Ce sont des mini‐détails. Il n’y a pas de révo­lu­tion. Ce sont des petits trucs que Lucas m’a apportés. Dans la gestion des points, des petits trucs tech­niques, tactiques. Mis bout à bout, ça fait des petites diffé­rences. Je suis content d’en voir les effets. »