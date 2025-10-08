« Cette victoire ne servira pas à grand‐chose si je ne dispute pas un bon match dans deux jours », déclarait Arthur Rinderknech (54e mondial) après sa victoire face à Alexander Zverev au troisième tour, lundi à Shanghai.
Le Français a tenu parole : loin de se contenter de cette performance de prestige, il a confirmé deux jours plus tard en dominant Jiri Lehecka (6−3, 7–6 [5]). À 30 ans, il se qualifie ainsi pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un Masters 1000.
Une satisfaction d’autant plus grande qu’il partage ce moment avec son cousin germain, le Monégasque Valentin Vacherot (204e mondial), issu des qualifications et lui aussi toujours en course après son succès la veille face à Tallon Griekspoor.
« Je suis vraiment super content. Il faudrait demander aux statisticiens si deux cousins germains ont déjà atteint les quarts de finale d’un Masters 1000 en même temps. Et nous avons même la chance d’avoir mon autre cousin, Benjamin (Balleret), qui est à la fois le coach et demi‐frère de Valentin, avec nous ici. C’est lui qui m’encourage un peu, c’est très cool », a souri Rinderknech qui affrontera Lorenzo Musetti ou Felix Auger‐Aliassime pour une place dans le dernier carré.
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 08:42