Dans une chronique publiée par l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a donné un avis tranché après l’abandon de Jannik Sinner face à Tallon Griekspoor au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.
🤯 « Alcaraz mange le cerveau de Sinner. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 7, 2025
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/f502ozlHAO
« Sinner a un problème. Mais c’est un petit peu trop simpliste de mettre ça uniquement sur le dos des conditions de jeu à Shanghai. Les crampes sont plus une blessure mentale que physique, liée au stress. Et du stress, le Sinner, il en bouffe depuis 18 mois. Il y a eu l’histoire du vrai faux dopage. La punition de 3 mois. Son image est cornée. Ses balles de match en finale à Roland‐Garros. Le virus inconnu de Cincinnati. La finale bizarre de l’US Open. Et Alcaraz qui lui grignote le cerveau jusqu’à l’amener à vouloir changer son tennis. Ça fait beaucoup. Et même si Sinner ne montre rien, ça mouline furieusement dans sa caboche. Certainement plus que dans celle d’Alcaraz qui est plus instinctif. Et il y a la place de numéro 1 à récupérer. Et vu l’écart de points, il lui fallait déjà conserver son titre à Shanghai. Et essayer de rester invincible jusqu’à la fin de la saison comme il l’avait fait l’an dernier. Et le souci, c’est que Griekspoor n’était pas du tout d’accord. En résumé, le problème de Sinner, ce n’est pas la chaleur, c’est Carlitos. Et ça, ça le ronge de l’intérieur. »
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 13:44