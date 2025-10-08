Dans une chro­nique publiée par l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a donné un avis tranché après l’abandon de Jannik Sinner face à Tallon Griekspoor au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

« Sinner a un problème. Mais c’est un petit peu trop simpliste de mettre ça unique­ment sur le dos des condi­tions de jeu à Shanghai. Les crampes sont plus une bles­sure mentale que physique, liée au stress. Et du stress, le Sinner, il en bouffe depuis 18 mois. Il y a eu l’his­toire du vrai faux dopage. La puni­tion de 3 mois. Son image est cornée. Ses balles de match en finale à Roland‐Garros. Le virus inconnu de Cincinnati. La finale bizarre de l’US Open. Et Alcaraz qui lui grignote le cerveau jusqu’à l’amener à vouloir changer son tennis. Ça fait beau­coup. Et même si Sinner ne montre rien, ça mouline furieu­se­ment dans sa caboche. Certainement plus que dans celle d’Alcaraz qui est plus instinctif. Et il y a la place de numéro 1 à récu­pérer. Et vu l’écart de points, il lui fallait déjà conserver son titre à Shanghai. Et essayer de rester invin­cible jusqu’à la fin de la saison comme il l’avait fait l’an dernier. Et le souci, c’est que Griekspoor n’était pas du tout d’ac­cord. En résumé, le problème de Sinner, ce n’est pas la chaleur, c’est Carlitos. Et ça, ça le ronge de l’intérieur. »