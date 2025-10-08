Alexander Zverev ne s’est pas fait que des amis en déclarant que les directeurs du tournois ralentissaient volontairement la surface des courts pour favoriser Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Déjà vivement critiqué par l’ancienne joueuse australienne, Rennae Stubbs, l’Allemand s’est également attiré les foudres de l’illustre entraîneur américain, Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams, de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick.
Zverev and others are chirping saying the directors adjust the court speeds to favor Alcaraz/ Sinner. This is another level of petty because they are another level. You just need to get better on any court speed than it does not matter. RIGHT. @carlosalcaraz @janniksin— Rick Macci (@RickMacci) October 7, 2025
« Zverev et d’autres prétendent que les directeurs ajustent la vitesse des courts pour favoriser Alcaraz/Sinner. C’est tellement petit, car ils sont d’un autre niveau. Il suffit de s’améliorer sur n’importe quelle vitesse de court pour que cela n’ait pas d’importance. D’accord », a écrit Macci, visiblement irrité par les propos du 3e joueur mondial.
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 16:06