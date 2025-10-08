one of carlos’ teachers talking about how carlos was so humble as a kid. he’d never bring his trophies for show & tell even when they asked him to. if it was a team win, he loved going around with his teammates showing their trophy but was too shy to bring his personal trophies🥺 pic.twitter.com/4ajlSc8qae— chaolos (@swervebott) October 7, 2025
« Il était Compétitif, mais gentil. Très humble. Il était timide. Il n’aimait pas se vanter. En fait, nous lui disions toujours : ‘Tu es devenu champion. Carlos, où est la coupe ? Apporte le trophée’. Non, il n’a jamais apporté la coupe. Lors de tous ses championnats, il n’a jamais apporté la coupe. Cependant, lorsqu’il gagnait en équipe, il adorait aller de classe en classe pour montrer la coupe, mais il était très timide. Et il a toujours été très, très humble. »
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 16:40