one of carlos’ teachers talking about how carlos was so humble as a kid. he’d never bring his trophies for show & tell even when they asked him to. if it was a team win, he loved going around with his team­mates showing their trophy but was too shy to bring his personal trophies🥺 pic.twitter.com/4ajlSc8qae — chaolos (@swervebott) October 7, 2025

« Il était Compétitif, mais gentil. Très humble. Il était timide. Il n’ai­mait pas se vanter. En fait, nous lui disions toujours : ‘Tu es devenu cham­pion. Carlos, où est la coupe ? Apporte le trophée’. Non, il n’a jamais apporté la coupe. Lors de tous ses cham­pion­nats, il n’a jamais apporté la coupe. Cependant, lors­qu’il gagnait en équipe, il adorait aller de classe en classe pour montrer la coupe, mais il était très timide. Et il a toujours été très, très humble. »