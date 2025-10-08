AccueilInsoliteLoli Moreno, ancienne professeure des écoles de Carlos Alcaraz : "Il était...
Loli Moreno, ancienne profes­seure des écoles de Carlos Alcaraz : « Il était timide, très humble et n’ai­mait pas se vanter. Même quand on lui deman­dait d’ap­porter ses trophées en classe, il ne l’a jamais fait »

« Il était Compétitif, mais gentil. Très humble. Il était timide. Il n’ai­mait pas se vanter. En fait, nous lui disions toujours : ‘Tu es devenu cham­pion. Carlos, où est la coupe ? Apporte le trophée’. Non, il n’a jamais apporté la coupe. Lors de tous ses cham­pion­nats, il n’a jamais apporté la coupe. Cependant, lors­qu’il gagnait en équipe, il adorait aller de classe en classe pour montrer la coupe, mais il était très timide. Et il a toujours été très, très humble. »

mercredi 8 octobre 2025

