Daniil Medvedev est en train de revivre le même scénario d’il y a une semaine, sur le tournoi de Pékin, face à au même adversaire, Learner Tien.
Contraint à l’abandon face au jeune américain dans la capitale chinoise à cause de crampes, le Russe a subi le même sort alors qu’il menait 7–6, 6–5.
Incapable de bouger sa jambe pendant plusieurs minutes et finalement battu au jeu décisif, l’actuel 18e mondial s’en est alors pris à son nouveau coach, Thomas Johansson, en lui demandant de l’aide avec une certaine véhémence : « Il est de partout. Qu’est‐ce que je peux faire ? »
Le troisième set s’annonce intéressant…
