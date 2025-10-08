AccueilVidéosMedvedev, encore en détresse face à Tien : "Il est de partout....
VidéosATP - Shanghai

Medvedev, encore en détresse face à Tien : « Il est de partout. Qu’est‐ce que je peux faire ? »

Thomas S
Par Thomas S

-

1087

Daniil Medvedev est en train de revivre le même scénario d’il y a une semaine, sur le tournoi de Pékin, face à au même adver­saire, Learner Tien.

Contraint à l’abandon face au jeune améri­cain dans la capi­tale chinoise à cause de crampes, le Russe a subi le même sort alors qu’il menait 7–6, 6–5.

Incapable de bouger sa jambe pendant plusieurs minutes et fina­le­ment battu au jeu décisif, l’ac­tuel 18e mondial s’en est alors pris à son nouveau coach, Thomas Johansson, en lui deman­dant de l’aide avec une certaine véhé­mence : « Il est de partout. Qu’est‐ce que je peux faire ? »

Le troi­sième set s’an­nonce intéressant…

Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 17:16

Article précédent
Loli Moreno, ancienne profes­seure des écoles de Carlos Alcaraz : « Il était timide, très humble et n’ai­mait pas se vanter. Même quand on lui deman­dait d’ap­porter ses trophées en classe, il ne l’a jamais fait »
Article suivant
Medvedev s’ar­rache et enrage contre l’ar­bitre : « Toute ma vie, quand je jouais contre Nadal, je devais attendre 55 secondes avant de servir, et tu ne lui donnais jamais d’avertissement. Aujourd’hui, dès la moindre occa­sion, tu m’en donnes un »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.