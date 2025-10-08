Daniil Medvedev est en train de revivre le même scénario d’il y a une semaine, sur le tournoi de Pékin, face à au même adver­saire, Learner Tien.

Contraint à l’abandon face au jeune améri­cain dans la capi­tale chinoise à cause de crampes, le Russe a subi le même sort alors qu’il menait 7–6, 6–5.

Incapable de bouger sa jambe pendant plusieurs minutes et fina­le­ment battu au jeu décisif, l’ac­tuel 18e mondial s’en est alors pris à son nouveau coach, Thomas Johansson, en lui deman­dant de l’aide avec une certaine véhé­mence : « Il est de partout. Qu’est‐ce que je peux faire ? »

« He’s everyw­here. What can I do?«



Il vecchio polpo ripa­gato con la sua stessa medi­cina.#medve­de­viana pic.twitter.com/uXy0n86hTR — Telegrammi di Tennis (@TelDiTen) October 8, 2025

Le troi­sième set s’an­nonce intéressant…