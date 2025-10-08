« Je déteste quand les vitesses de court sont les mêmes partout. Je sais que les directeurs de tournois vont dans cette direction parce qu’évidemment, ils veulent que Sinner et Alcaraz réussissent dans chaque tournoi… », a dénoncé Alexander Zverev lors de son interview sur le court, samedi, après sa victoire contre le Français Valentin Royer au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, Rennae Stubbs a critiqué cette déclaration du numéro 3 mondial.
« Zverev plaisante ? S’il pense qu’ils font cela pour aider Carlos et Jannik… Ces gars‐là gagneraient sur toutes les surfaces. Mettez‐les dans une salle sur un court lent, sur une patinoire, et ils gagneront. Parce qu’ils s’adapteront. Tu as mal abordé tes coups d’approche et ton coup droit a failli au moment crucial (contre Arthur Rinderknech, qui l’a battu au 3e tour du Masters 1000 de Shanghai, ndlr). Arrête de trouver des excuses ! », a lâché l’ancienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams.
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 12:11