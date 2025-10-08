« Je déteste quand les vitesses de court sont les mêmes partout. Je sais que les direc­teurs de tour­nois vont dans cette direc­tion parce qu’évidemment, ils veulent que Sinner et Alcaraz réus­sissent dans chaque tournoi… », a dénoncé Alexander Zverev lors de son inter­view sur le court, samedi, après sa victoire contre le Français Valentin Royer au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, Rennae Stubbs a critiqué cette décla­ra­tion du numéro 3 mondial.

« Zverev plai­sante ? S’il pense qu’ils font cela pour aider Carlos et Jannik… Ces gars‐là gagne­raient sur toutes les surfaces. Mettez‐les dans une salle sur un court lent, sur une pati­noire, et ils gagne­ront. Parce qu’ils s’adap­te­ront. Tu as mal abordé tes coups d’ap­proche et ton coup droit a failli au moment crucial (contre Arthur Rinderknech, qui l’a battu au 3e tour du Masters 1000 de Shanghai, ndlr). Arrête de trouver des excuses ! », a lâché l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams.