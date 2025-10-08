Lors du podcast « The Player’s Box », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, la 6e joueuse mondiale Jessica Pegula s’est exprimée sur la récente annonce de Gaël Monfils. Le Français a déjà révélé qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026.

« J’ai trouvé ça génial. J’ai trouvé la vidéo vrai­ment cool. Il va avoir une année entière où tout le monde sera super excité mais triste de le voir partir. J’ai l’im­pres­sion qu’il va jouer sur de grands courts. Je pense que ça corres­pond bien à sa person­na­lité. Mais je pense que ça dépend de la personne. Personnellement, je pense qu’une année entière à savoir que ce sera la dernière, ça me stres­se­rait. Je m’ar­rê­te­rais peut‐être six mois après mon annonce. Une année entière, c’est beau­coup. Mais je pense que c’est tout à fait lui. Il va faire le spec­tacle à chaque match qu’il jouera. Je suis sûre qu’il jouera un calen­drier quelque peu limité. »