Lors du podcast « The Player’s Box », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, la 6e joueuse mondiale Jessica Pegula s’est exprimée sur la récente annonce de Gaël Monfils. Le Français a déjà révélé qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026.
« J’ai trouvé ça génial. J’ai trouvé la vidéo vraiment cool. Il va avoir une année entière où tout le monde sera super excité mais triste de le voir partir. J’ai l’impression qu’il va jouer sur de grands courts. Je pense que ça correspond bien à sa personnalité. Mais je pense que ça dépend de la personne. Personnellement, je pense qu’une année entière à savoir que ce sera la dernière, ça me stresserait. Je m’arrêterais peut‐être six mois après mon annonce. Une année entière, c’est beaucoup. Mais je pense que c’est tout à fait lui. Il va faire le spectacle à chaque match qu’il jouera. Je suis sûre qu’il jouera un calendrier quelque peu limité. »
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 12:42